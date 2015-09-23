أطعمة احذرى إضافتها لوجبة طفلك المدرسية

مع اقتراب موسم الدراسة تواجه أغلب الأمهات مشكلة اختيار الطعام الصحى، الذى تقدمة لأطفالها فى اليوم الدراسى الطويل، وفى بعض الأحيان قد ترتكب الأم أخطاء عند اختيارها لمكونات "اللنش بوكس" المدرسية لأطفالها.

الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة يوضح فى السطور التالية أهم الأطعمة التى يجب على كل أم الابتعاد عنها وعدم تقديمها لأطفالها كوجبة مدرسة ومنها:

>1- تجنبى تقديم المشروبات الغازية والعصائر المعلبة المحفوظة.

>2- الوجبات السريعة والجاهزة والطعام الدسم المقلى.

>3- الأطعمة التى تحتوى على المواد الحافظة .

>4- الحلوى والطعام الذى يحتوى على نسبة من الألوان الصناعية.

ويؤكد الدكتور خالد أن الأنواع السابق ذكرها، تؤثر بشكل مباشر على النشاط العقلى والحالة النفسية للأطفال والمراهقين، كما أن تأثيرها لا يقتصر على النواحى العضوية فقط بل يمتد أيضا إلى النواحى النفسية والنشاط العقلى، حيث يؤدى تناول تلك المأكولات إلى زيادة وفرط فى الحركة يصاحبه حالة من التوتر والقلق والعصبية الزائدة وبالتالى يحدث تشتت فى الذهن وضعف التركيز.

وأوضح أن تناول المأكولات التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة (كالانشون ووجبات التيك أواى) تعمل على رفع نسبة الكوليسترول فى الدم الذى يعد المسئول الأول عن التوتر العصبى للأطفال والمراهقين .

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