أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أطعمة احذرى إضافتها لوجبة طفلك المدرسية

Google+ Print
أطعمة احذرى إضافتها لوجبة طفلك المدرسية أطعمة احذرى إضافتها لوجبة طفلك المدرسية
مع اقتراب موسم الدراسة تواجه أغلب الأمهات مشكلة اختيار الطعام الصحى، الذى تقدمة لأطفالها فى اليوم الدراسى الطويل، وفى بعض الأحيان قد ترتكب الأم أخطاء عند اختيارها لمكونات "اللنش بوكس" المدرسية لأطفالها.

الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة يوضح فى السطور التالية أهم الأطعمة التى يجب على كل أم الابتعاد عنها وعدم تقديمها لأطفالها كوجبة مدرسة ومنها:
>1- تجنبى تقديم المشروبات الغازية والعصائر المعلبة المحفوظة.
>2- الوجبات السريعة والجاهزة والطعام الدسم المقلى.
>3- الأطعمة التى تحتوى على المواد الحافظة .
>4- الحلوى والطعام الذى يحتوى على نسبة من الألوان الصناعية.

ويؤكد الدكتور خالد أن الأنواع السابق ذكرها، تؤثر بشكل مباشر على النشاط العقلى والحالة النفسية للأطفال والمراهقين، كما أن تأثيرها لا يقتصر على النواحى العضوية فقط بل يمتد أيضا إلى النواحى النفسية والنشاط العقلى، حيث يؤدى تناول تلك المأكولات إلى زيادة وفرط فى الحركة يصاحبه حالة من التوتر والقلق والعصبية الزائدة وبالتالى يحدث تشتت فى الذهن وضعف التركيز.

وأوضح أن تناول المأكولات التى تحتوى على نسبة عالية من المشبعة (كالانشون ووجبات التيك أواى) تعمل على رفع نسبة الكوليسترول فى الدم الذى يعد المسئول الأول عن التوتر العصبى للأطفال والمراهقين .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم