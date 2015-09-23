الأورمان والجمعية الشرعية بالوادى الجديد توزعان لحوم الأضاحى بالمحافظة

دعمت جمعية الأورمان الخيرية فقراء محافظة الوادى الجديد بكميات من لحوم الأضاحى بقيمة 300 ألف جنيه ليتم توزيعها عليهم بجميع مراكز المحافظة الخمسة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى، وذلك فى إطار المساعدات التى تقدمها الجمعية للفقراء خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتى سيتم توزيعها وفقا للكشوف التى تم إعدادها بمعرفة الشئون الاجتماعية بالمحافظة.

وفى سياق متصل وزعت الجمعية الشرعية بمركز الداخلة 2500 كيلو من اللحوم الحمراء على الفقراء والمحتاجين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار جهود الجمعية لمشاركة الفقراء فرحتهم بحلول عيد الأضحى المبارك.