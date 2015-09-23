أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الأورمان والجمعية الشرعية بالوادى الجديد توزعان لحوم الأضاحى بالمحافظة

Google+ Print
الأورمان والجمعية الشرعية بالوادى الجديد توزعان لحوم الأضاحى بالمحافظة الأورمان والجمعية الشرعية بالوادى الجديد توزعان لحوم الأضاحى بالمحافظة
دعمت جمعية الأورمان الخيرية فقراء محافظة الوادى الجديد بكميات من لحوم الأضاحى بقيمة 300 ألف جنيه ليتم توزيعها عليهم بجميع مراكز المحافظة الخمسة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى، وذلك فى إطار المساعدات التى تقدمها الجمعية للفقراء خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتى سيتم توزيعها وفقا للكشوف التى تم إعدادها بمعرفة الشئون الاجتماعية بالمحافظة.

وفى سياق متصل وزعت الجمعية الشرعية بمركز الداخلة 2500 كيلو من اللحوم الحمراء على الفقراء والمحتاجين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار جهود الجمعية لمشاركة الفقراء فرحتهم بحلول عيد الأضحى المبارك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365