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بالصور.. لافتات مرشحى البرلمان تنتشر فى شوارع المنيا للتهنئة بعيد الأضحى

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بالصور.. لافتات مرشحى البرلمان تنتشر فى شوارع المنيا للتهنئة بعيد الأضحى بالصور.. لافتات مرشحى البرلمان تنتشر فى شوارع المنيا للتهنئة بعيد الأضحى
لم ينتظر المرشحون سواء المستقلون أو الأحزاب الفترة القانونية للدعاية الانتخابية كما قررتها لجنة الانتخابات، وبدأ المرشحون فى إغراق الشوارع باللافتات، حيث انتشرت على الطرق والميادين.

وسجلت دائرة مركز بنى مزار ومطاى أعلى عدد فى اللافتات المنتشرة داخل المركزين وكان أكثر المرشحين فى تعليق اللافتات هو رجل الأعمال أشرف شعبان هدية، والذى ما يقارب من 5 آلاف لافتة أغرق بها المركز.

فيما جاء مركز أبوقرقاص فى المرتبة الثانية من حيث نشر اللافتات الخاصة بالمرشحين، وكان فى مقدمتهم مجدى سعداوى، وحازم فاروق طه، حيث شهد مركز أبوقرقاص منافسة ساخنة بين المرشحين فى اللافتات، التى تقدم التهانى بعيد الأضحي.

كما جاء فى المركز الثالث مركز ملوى حيث انتشرت فيه لافتات الدعاية الانتخابية سواء الخاصة بالتهنئة بالعيد أو الخاصة برموز المرشحين.

كما ظهر عدد من اللافتات الخاصة بحزب مستقبل وطن فى بعض الميادين العامة فى دائرة بندر المنيا، بينما خلى مركز المنيا تماما من لافتات المرشحين الخاصة بالدعاية الانتخابية.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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