محافظ البحر الأحمر يعد خطة عيد الأضحى بالاشتراك مع قادة المحافظة

عقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة، للوقوف على آخر الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وتم وضع النقاط الحيوية للبدء فى الاستعداد، وكانت أولها إلغاء جميع إجازات موظفى وعاملى المرافق بالمحافظة.>منع سير السيارات بالممشى السياحى بالبحر الأحمر

وقال اللواء أحمد عبد الله أثناء الاجتماع، سوف تتوافد أعداد كبيرة من الزائرين على مدينة الغردقة للاستمتاع بإجازة العيد، مما يتطلب درجة أكبر من الاستعداد وضرورة منع سير السيارات بالممشى السياحى تمامًا حتى يتمكن الزائرون بالاستمتاع بالممشى، وأنه لابد من تفعيل القانون ضد المخالف.

77 ساحة ومسجدًا للصلاة وفتح المجازر بالمجان

ضبط بائعى الألعاب النارية

تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة

>وأصدر المحافظ تعليماته بتجهيز ساحات العيد حتى يتم إعدادها بشكل يليق بالغردقة، وعددها 77 ساحة ومسجدا، وفتح المجازر بالمجان لذبح الأضاحى لعدم الذبح فى الشوارع والحفاظ على نظافة الشوارع والبيئة، ومن يخالف الذبح داخل المجزر يتم تغريمه ماليًا.>وشدد محافظ البحر الأحمر على مدير أمن البحر الأحمر، ومدير مديرية التموين بأخذ الإجراءات المتبعة فى ضبط بائعى الألعاب النارية، وتكثيف الحملات الأمنية على المحال والأكشاك، التى تباع بها هذه الألعاب للحد من أثارها السلبية، وأن تنسق مباحث التموين مع الطب البيطرى لعمل حملات أمنية يومية على المحالات والأسواق وضمان جودة اللحوم ومتابعة تفعيل الأسعار الاسترشادية، ومتابعة المواد المنتهية الصلاحية فى مناطق التجمع فى أيام العيد.>كما أمر محافظ البحر الأحمر، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وغرفة عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والمدن يرأسها أحد المسئولين مما لديهم القدرة على التصرف فى مواجهة الأزمات وإخطار الغرفة الرئيسية بالديوان العام للمحافظة.>تكثيف الحملات المرورية بأماكن التجمع والاحتفالات

وكلف محافظ البحر الأحمر، مدير إدارة البحر الأحمر، اللواء هشام كمال الدين، بتكثيف الحملات المرورية بأماكن التجمع والاحتفالات، وكلف اللواء أحمد عبد الله رؤساء المدن المختلفة بالمحافظة، بتجهيز ساحات صلاة العيد والتنسيق مع شركة متخصصة، وتكثيف الجهود بالشوارع لتنظيف وتجميل المدينة وتوفير هدايا لتوزيعها فى ساحات صلاة العيد فشدد المحافظ على ضرورة توزيع الهدايا بجميع الساحات الرئيسية على الأطفال بعد صلاة العيد مباشرة، وكذلك مجلس المدينة يجهز أطقم من التعديات للإبلاغ عن التعديات لإزالتها فى الحال وتوفير المنقذين على الشواطئ خلال فترة العيد، وتم التنبيه على الشواطئ الخاصة بضرورة توفير 2 منقذين على كل شاطئ.

رفع الاستعداد بالمستشفيات وتجهيز 70 سيارة إسعاف

توفير أمصال مضادة للسموم

77 مسجدًا وساحة للصلاة

فتح مراكز الشباب للجميع بالمجان

مضاعفة الورديات لسيارات النظافة وسيارات الكنس الآلى

>كما كلف مدير مديرية الصحة والدكتور حسام جميل، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، برفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات وتوفير الأدوية الحيوية وتوفير أطباء القوافل للاستعانة بها فى أيام العيد وتجهيز 70 سيارة إسعاف مستعدة فى الحال.>ونوه المحافظ على ضرورة توفير أمصال مضادة للسموم وبكمية كافية وأخذ جميع الإجراءات بسرعة لتوفير تلك الأمصال.>ومن ناحية الأوقاف شدد على وجود ساحة بكل مدينة لصلاة العيد وبلغ عدد المساجد والساحات التى تقام بها صلاة العيد بالمحافظة 77 مسجدًا وساحة.>كما أكد على مديرية الشباب والرياضة فتح مراكز الشباب للجميع بالمجان فى أيام العيد وبها أنشطة ترفيهية، وفى الطب البيطرى أكد على فتح جميع المجازر خلال أيام العيد بالمجان لذبح الأضاحى والاشتراك مع التموين ومباحث التموين بالمرور على الأسواق.>ومن ناحية الكهرباء شدد على رئيس قطاع الكهرباء بالبحر الأحمر على تكثيف نبطشيات على مدار الساعة فى أيام العيد، كما شدد على مضاعفة الورديات لسيارات النظافة وسيارات الكنس الآلى، التى ستقوم بتنظيف ساحات العيد و250 صندوق نظافة أعمدة لنظافة الممشى السياحى والكورنيش وتفعيل العمل ليلا للنظافة للاستفادة من الوقت لخلو الشوارع من السيارات.

وبحضور المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، بتأكيد على عدم خلو المحطات من العمال والمهندسين أثناء أيام العيد وتوفير كميات من المياه.

وفى نهاية الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة توافر جميع جهود الجهات، والتنسيق معا لوصول أعلى درجة من الخدمات للأهالى والزائرين خلال العيد.