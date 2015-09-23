أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ازدهار سوق الأضاحى بالعريش.. وأسعار الأغنام تصل لـ3 آلاف جنيه

Google+ Print
ازدهار سوق الأضاحى بالعريش.. وأسعار الأغنام تصل لـ3 آلاف جنيه ازدهار سوق الأضاحى بالعريش.. وأسعار الأغنام تصل لـ3 آلاف جنيه
يزدهر سوق الأضاحى بمدينة العريش فى سيناء، ومن أشهر أماكن بيع الأضاحى سوق العريش الكائن بمحاذاة جبانة العريش، وما تبقى من أحجار قلعة العريش، والذى تحول إلى خلية نحل من الصعب أن تجد فيه موطئ قدم، ما بين مربين يعرضون ماشيتهم، وزبائن يبحثون عن السمين من الأضاحى.

محمد أبو سليمان وهو شاب من أبناء قبيلة "السواركة" من جنوب العريش، والذى كان يقود رأسين من الغنم وآخر من الماعز، قال إنه وثلاث أشقاء له اعتادوا أن يشتروا صغار الماعز والأغنام فى موسم ولادتها خلال فصل الشتاء، ويقومون بتربيتها كمشروع يحقق لهم عائد ربح يتراوح مابين 4 إلى 10 آلاف جنيها يخصص جزءا منها لشراء أخرى وتربيتها.

وأوضح أن الأسعار تختلف هذا الموسم مابين 800 إلى 3 آلاف جنيه حسب النوع والوزن، إلى جانب ارتفاع الأغنام التى تعتمد فى تغذيتها على الرعى ومأكلها الأعشاب البرية، وهى نوعية تسمى "البلدى" ولها زبائنها الحريصون على أن تكون أضاحيهم منها.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار

طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار

مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار