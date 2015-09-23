ازدهار سوق الأضاحى بالعريش.. وأسعار الأغنام تصل لـ3 آلاف جنيه

يزدهر سوق الأضاحى بمدينة العريش فى سيناء، ومن أشهر أماكن بيع الأضاحى سوق العريش الكائن بمحاذاة جبانة العريش، وما تبقى من أحجار قلعة العريش، والذى تحول إلى خلية نحل من الصعب أن تجد فيه موطئ قدم، ما بين مربين يعرضون ماشيتهم، وزبائن يبحثون عن السمين من الأضاحى.

محمد أبو سليمان وهو شاب من أبناء قبيلة "السواركة" من جنوب العريش، والذى كان يقود رأسين من الغنم وآخر من الماعز، قال إنه وثلاث أشقاء له اعتادوا أن يشتروا صغار الماعز والأغنام فى موسم ولادتها خلال فصل الشتاء، ويقومون بتربيتها كمشروع يحقق لهم عائد ربح يتراوح مابين 4 إلى 10 آلاف جنيها يخصص جزءا منها لشراء أخرى وتربيتها.

وأوضح أن الأسعار تختلف هذا الموسم مابين 800 إلى 3 آلاف جنيه حسب النوع والوزن، إلى جانب ارتفاع أسعار الأغنام التى تعتمد فى تغذيتها على الرعى ومأكلها الأعشاب البرية، وهى نوعية تسمى "البلدى" ولها زبائنها الحريصون على أن تكون أضاحيهم منها.



>