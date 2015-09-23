أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

خطوة بخطوة للحصول على أجدد أي لاينر Galactic

Google+ Print

الثلاثاء 22-09-2015 15:37

تتعدد أشكال الأي لاينر وطرق رسم العين. إليك Galactic شكلاً جديداً، يسحب العين ويجعلها تبدو أكبر، كما يمنحك نظرة مميزة في العيد لمكياج لامع. تابعي خطوات التطبيق:

قد يعجبك : بالفيديو :أسرع طريقة لإخفاء الهالات السوداء


1.طبقي الظلال الذهبي الفاتح كلون أساسي على الجفن العلوي المتحرك، ثم أضيفي القليل من الظلال البيج على تجاعيد الجفن.

 


2.استخدمي الأي لاينر المزدوج، وارسمي خطاً موازياً لخط الرموش السفلى، وتأكدي من أن يكون أكثر سمكاً عند الوسط.

 


3.انتقلي إلى الجفن العلوي، وارسمي الأي لاينر من وسط العين نحو الزاوية الخارجية، مع ترك مسافة بين الخط السابق الذي كنت قد رسمته سابقاً.

 


4.لمزيد من البريق، استخدمي الأي لاينر الفضي اللامع، عند كل من الزاوية الداخلية والخارجية للعين من الجفن السفلي، بين خط الرموش وخط الأي لاينر الأسود.

 


5.لاستكمال النظرة، ضعي الماسكرا على الرموش السفلى والعليا.

تابعي أيضاً:

أساسيات المكياج لهذا الموسم

10 صيحات صادمة لجمالك من عروض نيويورك

جديد كونتورينغ المهرج لمكياج طبيعي

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»