علي أبو جريشة لـ في الجول: ميدو ليس موظفا

من دكة البدلاء إلى الملعب ليسجل خمسة أهداف في تسع دقائق فقط، ببساطة لأنه روبرت ليفاندوفسكي.

وقاد ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري الألماني وكان الضحية تلك المرة هو وصيف الموسم الماضي فولفسبورج الذي سقط بخمسة أهداف لهدف، على الرغم من تقدمه في النتيجة أولا.

واستضاف بايرن نظيره فولفسبورج في أليانز آرينا في إطار الجولة السادسة من الدوري الألماني.

تقدم فولفسبورج أولا عن طريق دانييل كاليوري في الدقيقة 26.

وبين شوطي المباراة قرر بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ إجراء تبديلين أحدهما

كان تاريخيا وهو مشاركة ليفاندوفسكي على حساب تياجو ألكانتارا.

ولم يحتج المهاجم البولندي إلا لتسع دقائق فقط من أجل تسجيل خمسة أهداف رائعة في الدقائق 51، 52، 55، 57، و60.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 18 نقطة يحلق بهم في صدارة جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه بروسيا دورتموند الذي يمتلك مباراة أقل.

فيما تجمد رصيد فولفسبورج عند 11 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.

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