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حكومة فلسطين تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق فى مقتل فتاة برصاص الاحتلال

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حكومة فلسطين تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق فى مقتل فتاة برصاص الاحتلال حكومة فلسطين تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق فى مقتل فتاة برصاص الاحتلال
طالبت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينى، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق فى ملابسات استشهاد الفتاة هديل الهشلمون (18 عامًا)، التى قتلها جنود الاحتلال الإسرائيلى، اليوم بإطلاق النار عليها مباشرة، أثناء عبورها البوابات الحديدية على حاجز "الكونتينر" المقام على مدخل شارع الشهداء، وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأوضحت الفلسطينية فى بيان صحفى اليوم، أن صورًا نشرها تجمع "شباب ضد الاستيطان"، فى مدينة الخليل أظهرت اللحظات الأخيرة، التى سبقت إطلاق جنود الاحتلال النار على الفتاة الهشلمون دون أن تشكل عليهم أى خطر.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال تركت الفتاة تنزف لأكثر من نصف ساعة، ومنعت الهلال الأحمر الفلسطينى من الوصول إليها لتقديم الإسعاف اللازم لها.

وناشدت الحكومة المجتمع الدولى بالتدخل العاجل للضغط على حكومة الاحتلال من أجل وقف جرائمها المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطينى الأعزل، ووضع حد لسياسة الاحتلال القائمة على استسهال قتل الفلسطينيين دون حسيب أو رقيب.
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مصر 365

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