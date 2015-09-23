بالفيديو.. «بوتين» يفتتح مسجد موسكو الكبير يوم عرفة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن افتتاح المسجد الجامع في موسكو يوم عرفة الموافق للـ23 من سبتمبر/أيلول سيكون حدثا مهما في حياة كل المسلمين في روسيا.

جاء هذا الإعلان أثناء محادثات بوتين مع نظيره الفلسطيني محمود عباس الذي وصل إلى العاصمة الروسية موسكو يوم الـ22 من سبتمبر/أيلول للمشاركة في مراسم افتتاح المسجد الجامع.

يشار إلى أن مسجد موسكو الجامع والذي بني عام 1904 خضع لأعمال ترميم وتوسعة شاملة استمرت منذ مايو/أيار 2005 لتنتهي مؤخرا وبكلفة بلغت 170 مليون دولار، حسب ما ذكر روشان عباسوف نائب رئيس مجلس المفتين في روسيا.

وصرح عباسوف في حديث سابق أن المسجد الجديد يتكون من ستة طوابق، وأن مساحته تضاعفت عشرين مرة لتبلغ 19 ألف متر مربع وليصبح المسجد بذلك قادرا على استيعاب 10 آلاف مصل عوضا عن 500 كان يستوعبها قبل الترميم، وتحد توسع المسجد من المشاكل التي كانت تبرز أمام المصلين والازدحام في محيطه أثناء صلوات الأعياد والجمعة.

وذكر المفتي راوي عين الدين رئيس مجلس المفتين في روسيا بدوره في حديث لوكالة “تاس” أنه من المزمع بناء مسجدين آخرين في موسكو، وسيكون أحدهما أكبر من المسجد الجامع مرتين إذ سيكون بمقدوره استيعاب زهاء 20 ألفا من المصلين في وقت واحد، قائلا: “نخطط لبناء أحد الجامعين في “موسكو الجديدة” وقد تم اختيار موقع البناء، إلا أننا لم نكشف حتى الآن المكان الذي اختير لذلك. وبإيعاز من عمدة العاصمة يستمر العمل في الوقت الراهن لاختيار أرض لبناء جامع كبير أوسع من مسجد موسكو الجامع مرتين يستوعب 20 ألفا من المصلين”.

المصدر: وكالات روسية