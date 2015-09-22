تأجيل الدراسة لمدة أسبوع فى مدرسة الريسة بالعريش

قرر اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، تأجيل الدراسة فى مبنى مدرسة الريسة التجريبية بالريسة.

وقال حسب بيان لمحافظة شمال سيناء مساء اليوم، إنه بناء على اجتماع عقد اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٩/٢٢ بديوان عام المحافظة بين المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم ومديرة مدرسة الريسة، ومديرة مدرسة المستقبل التجريبية للغات وأولياء أمور من مدرسة الريسة وبناء على رغبة أولياء الأمور، وحرصا على سلامة التلاميذ قرر المحافظ تأجيل الدراسة لمدة أسبوع لطلاب مدرسة الريسة، لحين إيجاد حل مناسب لمشكلتهم وعدم العودة إلى مبنى المدرسة القديم بالريسة وانتظام الدراسة بمدرسة المستقبل التجريبية فى موعدها.