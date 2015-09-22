القضاء الإدارى يرفض طلب "عجلان" و"بلال" رد المحكمة ويغرم المستبعدين

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، والمختصة بنظر طلبات الرد على مستوى الجمهورية، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض طلبات الرد المقدمة من إبراهيم عجلان، المرشح المحتمل بدائرة رشيد، عن حزب السلام الديمقراطى، وصبرى محمد إسماعيل بلال، المرشح المحتمل بدائرة أبو حمص وادكو، لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، فى الدعويين المطالبتين بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعادهما، وعدم قبول أوراقهما لخوض الانتخابات البرلمانية.

كما قضت المحكمة بتغريم كل منهم ١٠٠٠ جنيه عن كل عضو المكون عددهم من ٣ ومصادرة الكفالة المودعة، التى تقدر بـ ٦ آلاف جنيه.

وقالت طلبات الرد: إن المحكمة الذين يطلبون ردها سبق لها الفصل فى دعوى مماثلة لذلك أثناء استبعادهم من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قبل تأجيلها بعد حكم المحكمة الدستورية، وتم نشر الحكم بالموقع الإلكترونى لجريدة الفجر قبل صدوره على المنصة بساعات، مطالبين برد المحكمة.

شاااااد

>بلال

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