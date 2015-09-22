محافظ الشرقية يعلن انتهاء أزمة مدرسة الفتح فى بلبيس

أعلن الدكتور رضا عبدالسلام، محافظ الشرقية، استمرار عمل مدرسة الفتح التجربية للغات بمقر مبنى مركز التدريب الزراعى بمدينة بلبيس لمدة عام، لحين الانتهاء من إنشاء مدرسة جديدة للغات بأرض نبيه بجوار الكوبرى العلوى بمدينة بلبيس على مساحة 2286 م2 تم تخصيصها، وتقوم هئية الأبنية التعليمية بالشرقية بالبدء بإنشاء المدرسة عليها.

وأضاف المحافظ، أنه تم توقيع اليوم بالتفويض عن مديرية التربية والتعليم بالشرقية، ووكيل أول وزارة الزراعة لشئون التدريب بالقاهرة، باستمرار عمل مدرسة الفتح التجريبية للغات ببلبيس بمقر مبنى مركز التدريب الزراعى بالمدينة للعام الدراسى 2015 / 2016 لعدد 1200تلميذ، وبهذا انتهت مشكلة مدرسة اللغات، والتى أنشئت منذ 14 عامًا دون وجود مبنى لها ودون تخصيص قطعة أرض خلال هذه الفترة، وتشتت أولياء الأمور والتلاميذ خلال الفترة الماضية.