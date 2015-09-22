عضو بالهيئة العليا للوفد: الحزب سيكتسح الانتخابات وسيشكل الحكومة

قال محمود سيف النصر عضو الهيئة العليا للوفد، إن حزب الوفد ينافس بقوة على الأغلبية فى مجلس النواب المقبل، مضيفا خلال اجتماع لجنة الوفد بمقر الحزب بقسم ثان شبرا الخيمة بحضور محمد إبراهيم المغربى رئيس اللجنة ومرشح الوفد بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وعدد من قيادات الحزب ـ إن الوفد سيكتسح الانتخابات وسيشكل الحكومة وسنعيد أمجاد الوطن وسنقف بقوة إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى ضد قوى الشر والإرهاب.

وأضاف أن الوفد دفع بنخبة من المرشحين الشرفاء الأقوياء القادرين على الفوز بمقاعدهم وخوض منافسة قوية شريفة فى الانتخابات البرلمانية، سواء على المستوى الفردى أو القوائم، مؤكدا التزام الحزب ومرشحيه بقرارات اللجنة العليا للانتخابات وكافة القرارات الإدارية المنظمة للعملية الانتخابية.

وحول مرشحى القليوبية قال سيف النصر إنه تم الدفع ب13 مرشحا على المقاعد الفردية من المرشحين الأقوياء الذين يتمتعون بشعبية جارفة داخل الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة.

وتم الدفع بمحمد ابراهيم المغربى القيادى بالحزب وأحد رجال الأعمال البارزين والمميزين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة والذين لهم بصمات اجتماعية وانسانية فى مدينة شبرا الخيمة ودوره فى الجلسات العرفية والصلح بالدائرة والخدمات الاجتماعية.

كما تم الدفع باللواء محمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية ومدير الانتربول الاسبق ومدير امن الاسكندرية السابق ليكون مرشحا للوفد فى دائرة القناطر لما يمتلكه من ثقل سياسى وإنتخابى.

وفى شبين القناطر تم الدفع بالدكتور ياسر الهضيبى مرشحا عن الحزب بالدائرة وفى دائرة قسم بنها تم الدفع بوزير التعليم الأسبق جمال العربى وفى دائرة مركز بنها تم ترشيح محمود العمريطى نقيب المعلمين.

وفى دائرة قسم اول شبرا الخيمة تم الدفع بالمهندس محمود عطية والمهندس حسين عشماوى فى دائرة قليوب وماهر محاريق بمركز قليوب وكلا من محمد مدينة بالخانكة وسامى سرحان سكرتير عام الوفد بالقليوبية بدائرة كفر وصلاح عبد العظيم بطوخ.

كما تم الدفع بمرشحين اقوياء شعبيا وسياسيا وإجتماعيا ومن بينهم الدكتور محمد سليم عضو الهيئة العليا للوفد ورئيس اللجنة العامة للوفد بالقليوبية.