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محافظ الإسماعيلية يعلن توفير كيلو اللحم البلدى بـ 55 جنيها

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محافظ الإسماعيلية يعلن توفير كيلو اللحم البلدى بـ 55 جنيها محافظ الإسماعيلية يعلن توفير كيلو اللحم البلدى بـ 55 جنيها
أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه تم تخصيص مجموعة من شوادر ومنافذ بيع اللحوم البلدية الطازجة، والتى تباع للجمهور بأسعار مخفضة لا تتجاوز 55 جنيهًا للكيلو جرام، وذلك فى إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وكان المحافظ قد تفقد عدد من هذه الشوادر برفقة كل من المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد الصافى، رئيس حى ثالث الإسماعيلية، وحسن الجاويش، وكيل وزارة والتجارة الداخلية بالمحافظة، والعقيد ولاء رضوان، رئيس قسم شرطة التموين بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الشوادر والمنافذ ضمن المعرض السنوى لمستلزمات المدارس والمقام بمركز شباب الشيخ زايد بحى ثالث بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة، ومديرية التموين والتجارة، ويضم عدد 6 شوادر لبيع اللحوم البلدية الطازجة.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تسعى جاهدة لتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنيين بالسعر المناسب والعمل على تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

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مصر 365

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