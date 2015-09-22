"بيربيري" و"ايردم" و"بيراردي" يضيئون اليوم الرابع من أسبوع لندن

كما هو معتاد، كان اليوم الرابع وما قبل الأخير من اسبوع لندن لموضة ربيع وصيف 2016 مركز الثقل وبيضة القبان والكرنفال الذي يجمع الأسماء الكبيرة ويضج بالنجوم والمشاهير. وقد شهد هذا اليوم أربعة عشر عرضاً، أهمها عرض دار Burberry الذي جاء على غير ما يتوقع الكثيرون بعد أن أخذنا مصمم الدار "كريستوفر بايلي" إلى عالمٍ مختلف لا وجود فيه للمعطف المطري الذي اعتادتْ الدار على تقديمه، ولا للألوان الصاخبة والنقوش البراقة والإكسسوارات الباذخة. بل كان عرضاً هادئاً بدأ بعزف على آلة البيانو التي توسطت المنصة مع حضور للمطربة Alison Moyet التي كانت تقدم أجمل اغنياتها. وقد غلبت على المجموعة الفساتين القصيرة المكونة من تشابك الشرائط والشراشيب مع ظهورٍ كبير لقماش الدانتيلا. أما الألوان فقد توزعت على الأخضر المائي والأصفر الباهت والأزرق والأبيض والأسود.

من جهته قدم المصمم الكندي Erdem عرضاً رومانسياً طغتْ عليه الألوان الباستيلية والطباشيرية مع كثير من التزيينات والتطريزات الناعمة. وقد استوحى المصمم ثيابه من العصر الأدوردي وكان أمينا على بصمته الخاصة التي تظهر واضحة في الشرائط والدانتيلا إضافة إلى مهارته في اللعب على وتر الكلاسيكي والمعاصر وبطريقة تناسب أغلب النساء.

وفي عرض آخر قدم المصمم Antonio Berardi مجموعة أنثوية تصلح للمشاوير المسائية والحفلات مستخدماً خامات رقيقة مثل الأورغنزا والشيفون والحرير المطرز والمزين بالخرز والرسوم الناعمة. وقد طغت على العرض ألوان الأزرق والأصفر والأحمر وبالتأكيد فان كثيراً من هذه الفساتين ستجد طريقها إلى السجادة الحمراء. وبدورها احتفلت المصممة الصربية Roksanda Ilincic بالذكرى العاشرة لاطلاق ماركتها وقدمت مجموعة تضم فساتين ناعمة من الجلود الرقيقة والتنورات الطويلة ( ماكسي) والسراويل الضيقة مع ثياب السترابليس. وقد طغت على المجموعة ألوان البرتقالي والازرق والبنفسجي الميتاليكي.

واليك أجمل ما قدمته لندن في اليوم الرابع من اسبوعها للموضة