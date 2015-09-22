ما هو تقييمك لإطلالات فيكتوريا بيكهام ؟

يتميز ستايل فيكتوريا بيكهام بالغموض والبساطة، فعلى الرغم من بساطة الأزياء التي ترتديها إلا أنها تتميز دائماً بلمسات عصرية أنيقة وستايل شبابي بسيط ومنعش. كما تهوى اللون الأسود الذي نراه ظاهراً في جميع إطلالاتها سواءً في الملابس أو الإكسسوارات .

في الإطلالات اليومية تختار فيكتوريا بيكهام الجينز الأزرق الداكن مع القمصان والمعاطف الطويلة السوداء لتحصل على إطلالة فخمة وأنيقة، بينما في الحفلات البسيطة أو في عروض الأزياء التي تقيمها كل موسم تميل لارتداء الفستان الأسود القصير أو تنسيقات أنثوية بالتنانير القصيرة .

تعجبنا الخيارات العصرية التي تظهر في إطلالات فيكتوريا بيكهام ولكن إن أردت أن تستوحي من إطلالاتها فننصحك أن تحرصي على أن تناسب اختياراتك شخصيتك وشكل جسمك، إذ تتمتع فيكتوريا بشخصية غامضة وواثقة مع ذوق جريء وعصري وهذا ما نراه في إطلالاتها على الدوام .

شاهدي معنا إطلالات فيكتوريا بيكهام وأخبرينا ما تقييمك لها.