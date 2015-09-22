استوحي من عروض نيويورك اكسسواراتك لعيد الأضحى!

انتهت منذ أيام قليلة فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك، لموسم ربيع وصيف 2016، حيث قدّم مصممو الأزياء والدور العالمية إبداعاتهم وابتكاراتهم للفصل المقبل. وأكثر ما لفت انتباهنا في العروض هو الاكسسوارات الرائعة والغريبة، التي أكملوا بها تصاميمهم، والتي سنستعرض أبرزها اليوم لتنتقي منها لأناقتك في العيد.

تنوعت هذه الاكسسوارت بشكل كبير ، فكان منها الأحذية، والحقائب، والأحزمة، والنظارات الشمسية، والمجوهرات، كما أن بعضها كان رسمياً وفاخراً، وكان بعضها عصرياً ومجنوناً، فيما بعضها الآخر كان كلاسيكياً وبسيطاً. ولعلّ أكثر القطع التي أعجبتنا هي تلك التي قدّمها "أوسكار دي لارينتا" Oscar de la Renta، التي اتّسمت بالفخامة والأناقة العالية، والأخرى التي قدمتها "بوس" Boss، وكان عنوانها العصرية والبساطة، ثمّ اكسسوارت "الكسندر وانغ" Alexander Wang العصرية والجريئة. كما كان هنالك الكثير من التصاميم التي جمعت بين الكلاسيكية والأناقة، مثل التي رأيناها لدى "رالف لورين" Ralph Lauren، و"مايكل كورس" Michael Kors.

"مارك جاكوبس" Marc Jacobs قدّم تصاميم شبابية، كذلك فعل كلّ من "فيليب ليم" 3.1 Phillip Lim، و"كالفين كلاين" Calvin Klein.

سنتركك الآن لتلقي نظرة قريبة على أجمل الاكسسوارت مباشرة من عروض نيويورك لموسم ربيع وصيف 2016، ولتختاري منها ما يعجبك!

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