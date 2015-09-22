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وزير الخارجية يلتقي نظيره الإريتري على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

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وزير الخارجية يلتقي نظيره الإريتري على هامش اجتماعات الأمم المتحدة وزير الخارجية يلتقي نظيره الإريتري على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

 

وزير الخارجية – سامح شكري

التقى سامح شكري وزير الخارجية، يوم الثلاثاء ٢٢ سبتمبر ، مع عثمان صالح وزير خارجية إريتريا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تركز اللقاء على متابعة مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب وعوامل عدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر.

ووفقا لتصريح أدلى به المستشارأحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية لوسائل الإعلام عقب اللقاء، فإن المحادثات بين وزيري الخارجية عكست خصوصية العلاقة بين وإريتريا والمصالح المشتركة المتعلقة بأمن البحر الأحمر، بالإضافة إلى رغبة الطرفين في تعزيز علاقاتهما الثنائية. كما تم الاتفاق خلال اللقاء على تكثيف التشاور والتنسيق بين مصر وإريتريا فيما يتعلق بالتحديات الإقليمية، وعلى وجه الخصوص تطورات الأوضاع في جنوب السودان وليبيا واليمن.

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