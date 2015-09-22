الاتحاد الأفريقي يعرب عن تطلعه في متابعة انتخابات مجلس النواب

أعرب الاتحاد الأفريقي عن تطلعه لإيفاد بعثة لمتابعة انتخابات مجلس النواب، ومن المتوقع أن تتكون البعثة من 30 إلى 50 عضوًا، وأن يتم نشرها قبل المرحلة الأولى من الانتخابات، على أن يشارك الاتحاد الأفريقي في متابعة المرحلة الثانية بفريق من الخبراء.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق للاتحاد الأفريقي المشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية 2014 من خلال البعثة التي ترأسها آنذاك رئيس وزراء موريتانيا الأسبق محمد الأمين ولد أجيج.

تأتي مشاركة الاتحاد الأفريقي في متابعة الانتخابات البرلمانية إضافة إلى مشاركة كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وتجمع الكوميسا والبرلمان العربي.