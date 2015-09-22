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البنتاجون: مقتل جهاديين معروفين فى ضربات للتحالف بالعراق وسوريا

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البنتاجون: مقتل جهاديين معروفين فى ضربات للتحالف بالعراق وسوريا البنتاجون: مقتل جهاديين معروفين فى ضربات للتحالف بالعراق وسوريا
اعلنت وزارة الدفاع الامريكية الثلاثاء ان قوات التحالف شنت غارة جوية في العراق ادت إلى مقتل احد قياديي تنظيم داعش البارزين، مؤكدة كذلك مقتل جهادي فرنسي في سوريا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون بيتر كوك للصحافيين ان ابو بكر التركماني قتل في 10 سبتمبر في غارة جوية في تلعفر شمال العراق.

وأضاف ان التركماني كان "الامير الاداري لداعش، وكان قبل انضمامه لداعش عضوا في تنظيم القاعدة في العراق ومساعدا مقربا من القادة الكبار لداعش في العراق".

وأكد كوك ايضا مقتل الجهادي الفرنسي دافيد دروجون في غارة جوية قرب حلب في سوريا في الخامس من يوليو.

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