السفارة الأمريكية بالقاهرة تهنىء المصريين بعيد الأضحى المبارك

أعربت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم -الثلاثاء- عن تهنئتها للشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتابعت " ونتمنى عودة سالمة لحجاج هذا العام..ونتمنى لكم الاستمتاع بأجواء العيد وقضاء أجازة سعيدة مع الأصدقاء والعائلة".
وذكرت السفارة - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- " بالنيابة عن جميع العاملين بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، نود تهنئة المصريين بعيد الأضحى المبارك".
وتابعت " ونتمنى عودة سالمة لحجاج هذا العام..ونتمنى لكم الاستمتاع بأجواء العيد وقضاء أجازة سعيدة مع الأصدقاء والعائلة".
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