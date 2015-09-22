السفارة الأمريكية بالقاهرة تهنىء المصريين بعيد الأضحى المبارك

أعربت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم -الثلاثاء- عن تهنئتها للشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وذكرت السفارة - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- " بالنيابة عن جميع العاملين بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، نود تهنئة المصريين بعيد الأضحى المبارك".

وتابعت " ونتمنى عودة سالمة لحجاج هذا العام..ونتمنى لكم الاستمتاع بأجواء العيد وقضاء أجازة سعيدة مع الأصدقاء والعائلة".

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