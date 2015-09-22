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البنتاجون: خبير متفجرات فرنسى ينتمى للقاعدة قتل فى ضربة جوية بسوريا

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البنتاجون: خبير متفجرات فرنسى ينتمى للقاعدة قتل فى ضربة جوية بسوريا البنتاجون: خبير متفجرات فرنسى ينتمى للقاعدة قتل فى ضربة جوية بسوريا
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الثلاثاء إن متشددا فرنسى المولد وخبير متفجرات على صلة بتنظيم القاعدة قتل فى ضربة جوية نفذها التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة فى سوريا فى يوليو.

وكان ديفيد دروجون الذى اعتنق الإسلام عضوا فيما تسمى جماعة خراسان المرتبطة بتنظيم القاعدة والمتمركزة فى سوريا. وقال المتحدث باسم البنتاجون بيتر كوك إن دروجون قتل فى ضربة جوية قرب مدينة حلب السورية فى الخامس من يوليو

وقال كوك إن دروجون كان خبير متفجرات درب متشددين آخرين فى سوريا وسعى للتخطيط لشن هجمات على أهداف غربية. وكانت قد سرت شائعات بأنه قتل فى ضربة جوية العام الماضي.

وكان الجنرال لويد أوستن قائد القيادة المركزية الأمريكية قد وصف دروجون فى السابق بأنه واحد من "عناصر القيادة وأحد أخطر العناصر فى هذا التنظيم" فى إشارة إلى جماعة خراسان.

ووصف مسؤولون أمريكيون جماعة خراسان بأنها فصيل من المتشددين يمثل تهديدا كبيرا ويستغل وجوده فى سوريا لمحاولة وضع مخططات لمهاجمة الولايات المتحدة ودول غربية أخرى وربما تشمل الأهداف طائرات.

وقال كوك إن ضربة جوية نفذها التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة فى العاشر من سبتمبر ايلول أسفرت عن مقتل أبو بكر التركمانى الذى وصفه بأنه قيادى فى تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف أن التركمانى كان مسؤولا إداريا فى تنظيم الدولة الإسلامية ومقربا من عدد من القيادات البارزة للتنظيم. وقتل بالقرب من مدينة تلعفر العراقية.
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