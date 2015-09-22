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الرئيس اليمنى: العودة إلى العاصمة صنعاء ستكون قريبا

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الرئيس اليمنى: العودة إلى العاصمة صنعاء ستكون قريبا الرئيس اليمنى: العودة إلى العاصمة صنعاء ستكون قريبا
أكد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى أن العودة إلى العاصمة صنعاء ستكون قريبا بعد أن يتم تحرير كافة المدن والمحافظات من المليشيا الانقلابية.

وقال هادى فى تصريح له بعد عودته إلى عدن اليوم الثلاثاء أن مرحلة البناء وإعادة الأعمار والنهوض بالوطن بدأت على ارض الواقع.

وأشاد هادى بالدور الإيجابى الذى تقوم به دول التحالف العربى وفى مقدمتها والأمارات على ما يقدمونه من دعم ومساندة لأبناء الشعب اليمنى الذى يعانى من أوضاعه الإنسانية التى يمر بها نتيجة الأعمال الانقلابية التى تقوم مليشيات الحوثيين وصالح ووقوفهم إلى جانب امن واستقرار ووحدة الوطن وشرعيته الدستورية ، مؤكدا على الدور البطولى للمقاومة الشعبية والجيش الوطنى فى مختلف المحافظات على ما يقدمونه من تضحيات جسيمة وانتصارات عظيمة على القوى الظلامية التى تحاول جر البلاد إلى أتون صراعات لانهاية لها والعودة بالوطن إلى عهود ما قبل الثورة والجمهورية والوحدة.

وأشارت وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحكومة أن عودة الرئيس إلى عدن تأتى بعد وصول إلى عدن الأسبوع الماضى للبدء بممارسة مهامها وإعادة البناء والأعمار وتطبيع الحياة فى محافظة عدن وكافة المدن والمحافظات.

ومن المقرر أن يقوم هادى بتفقد أوضاع المدينة والاطلاع على حجم الدمار الذى لحق بها والتى تسببت به المليشيات.
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مصر 365

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