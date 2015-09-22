د.وائل البنا يكتب: التلقيح الصناعى والنظافة

الإنجاب يعد حلم كل زوجين، وفى حال حدوث أى مشكلة تعوق تحقيق هذا الحلم، يسعون بشتى الطرق للتخلص من هذه المشكلة، ومن أهم تلك الحلول هو التلقيح الصناعى الذى أثبت فاعليته، ولكن له العديد من المخاطر على صحة المرأة ولكنها نادرة.

إن النساء اللاتى يتعرضن للتلقيح الصناعى قد يصابن بالتهاب فى الرحم والأنابيب، ويكون ذلك نتيجة للتعرض للتلوث الجرثومى الذى ينتج إما من عينة السائل المنوى أو من تلوث القسطرة المعقمة التى يتم استخدامها فى حقن الرحم .

كما أن الاهتمام بالتنظيف الجيد للمنطقة قبل العملية مع اتخاذ إجراءات التعقيم اللازمة تجعل حدوث هذا الالتهاب نادرا جدا .

وفى النهاية نقوم باستخدام طرق ميكانيكية حديثة لزيادة وصول الحيوانات المنوية للرحم وتحفيز بطانة الرحم حتى يثبت الجنين بسهولة فى بطانة الرحم ويحدد ذلك أثناء فترة التحضير وتقييم الخصوبة وتختلف كل مريضة عن الأخرى تمام الاختلاف .

لذا وجب فحص الزوجين باعتناء ودراسة ملفهما بعناية تامة وهذا ما نقوم به لرفع نسب الحمل .

كما أن لكل قاعدة شواذ، حيث إن هناك بعض الحالات التى لا يكون فيها التلقيح الصناعى فعالا ومنها:

>• الحالات التى تكون فيها قنوات فالوب مغلقة أو فيها التصاقات أو تالفة .

>• حالات فشل المبيض .

>• حالات الضعف الشديد فى السائل المنوى .

>• حالات بطانة الرحم الهاجرة الشديدة .