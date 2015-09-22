وزير السياحة يتصل بأسر شهداء حادث الواحات ويؤكد: «مصر لا تنسى أبناءها أبدًا»

قام الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة بالاتصال بأسر الضحايا من المصريين الذين استشهدوا فى حادث الواحات، حيث تقدم لهم بخالص العزاء لفقد ذويهم، مؤكدًا على أنه بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن القطاع السياحي بأكمله يشاركونهم هذا المصاب الأليم، داعين الله أن يتغمد الشهداء برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

واتفق زعزوع على الالتقاء بأسر الضحايا بعد عيد الأضحى مباشرة لتقديم واجب العزاء ومساهمة القطاع السياحى تعبيرا عن تقدير القطاع لهؤلاء الشهداء الذين قضوا نحبهم أثناء تأدية عملهم.

وزير السياحة أجرى هذه الاتصالات أثناء اجتماعه مع ممثلى القطاع السياحى الخاص للتباحث حول إمكانية دعم ومؤازرة أسر الضحايا وذلك من منطلق حرص القطاع السياحى على المساهمة فى تخفيف معاناة أسر هؤلاء الشهداء.