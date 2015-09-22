محافظ الوادى الجديد: طرح كميات من اللحوم الطازجة بسعر 40 جنيها للكيلو

أعلن اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، أنه تم توفير كميات من اللحوم الطازجة بسعر 40 جنيها للكيلو بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمراكز المحافظة، ولحوم ضأن مذبوح بسعر 45 جنيهًا للكيلو ولحوم مجمدة بسعر 34 جنيهًا للكيلو، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضح عشماوى أنه تم توفير هذه الأصناف من اللحوم بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية لاحتياجاتهم من اللحوم خلال العيد.