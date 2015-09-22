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محافظ الوادى الجديد: طرح كميات من اللحوم الطازجة بسعر 40 جنيها للكيلو

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محافظ الوادى الجديد: طرح كميات من اللحوم الطازجة بسعر 40 جنيها للكيلو محافظ الوادى الجديد: طرح كميات من اللحوم الطازجة بسعر 40 جنيها للكيلو
أعلن اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، أنه تم توفير كميات من اللحوم الطازجة بسعر 40 جنيها للكيلو بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمراكز المحافظة، ولحوم ضأن مذبوح بسعر 45 جنيهًا للكيلو ولحوم مجمدة بسعر 34 جنيهًا للكيلو، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح عشماوى أنه تم توفير هذه الأصناف من اللحوم بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية لاحتياجاتهم من اللحوم خلال العيد.

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مصر 365