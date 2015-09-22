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محافظ قنا: 104 رؤوس ماشية من "مصر الخير" و"الأورمان" للقرى الأكثر احتياجًا

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محافظ قنا: 104 رؤوس ماشية من "مصر الخير" و"الأورمان" للقرى الأكثر احتياجًا محافظ قنا: 104 رؤوس ماشية من "مصر الخير" و"الأورمان" للقرى الأكثر احتياجًا
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أن مؤسسة الخير وجمعية الأورمان بقنا ستقومان بذبح 104 رؤوس ماشية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لتوزيع لحومها على أهالى القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة خلال الثلاثة أيام الأولى من العيد.

وأوضح الهجان أن مؤسسة مصر الخير تساهم بـ22 عجلا حيا و56 عجلا مذبوحا، فيما تساهم جمعية الأورمان بـ 26 رأس ماشية أخرى، مشيرا إلى أن توزيع لحوم هذه الأضاحى سيتم وفقا للأبحاث الاجتماعية، التى أعدتها لجنة تضم ممثلين من الشئون الاجتماعية ومؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان مع وضع أولويات فى التوزيع تبدأ بالأرامل ثم المرأة المعيلة والأكثر احتياجًا.

وأشاد محافظ قنا بالدور التنموى والأعمال الخيرية، التى تقوم بها الجمعيات الأهلية على أرض المحافظة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية مما يُجسد معانى التكافل الاجتماعى والعمل الخيرى والخدمى.
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مصر 365

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