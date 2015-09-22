محافظ دمياط يلتقى الأجهزة التنفيذية لبحث استعدادات عيد الأضحى

التقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم بحضور رؤساء القطاعات الخدمية والمراكز والمدن، وكافة الجهات التنفيذية المعنية، واستهل المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وتجديد الثقة للسادة الوزراء والتهنئة للوزراء الجدد.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على الارتقاء بمستوى النظافة بشوارع وميادين المحافظة، وحث رؤساء الوحدات المحلية بسرعة عمل الصيانة اللازمة للمعدات، مؤكدا على تكليف لجان من المتابعة بالمرور على الوحدات لتفقد مستوى النظافة، ووجه المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية بالمرور على المدارس.

لمتابعة النظافة حول المدارس والمرافق والتأكيد على تغيير جميع اللمبات المتوهجة إلى لمبات موفرة .

وأشار إلى أنه تم عقد مؤتمر التنمية التكنولوجية والمجتمعية بدمياط، حيث تم الاتفاق على تقديم دعم مالى من أكاديمية البحث العلمى لصناعة الأثاث وتدريب العاملين على التعامل مع الآلات الحديثة، وكذلك دعم صناعة الألبان بأحدث التكنولوجيا وإقامة معامل نموذجية لصناعة الألبان على أعلى مستوى

>لاستعادة الماركة العالمية للجبن الدمياطى، وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة فى تطوير صناعة الصيد وآلياته، وحفظ وتعليب الأسماك فى عرض البحر، كما تشمل الاتفاقية استخدام التكنولوجيا فى تصميم وبناء سفن الصيد. وألمح المحافظ إلى تبنى أية أفكار ابتكارية جديدة تسهم فى تطوير المجتمع ونموه.

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