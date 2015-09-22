برنامج ترفيهى لأطفال مؤسسة الأيتام ببنها خلال العيد

قال رمضان قطب مدير مؤسسة رعاية البنين للأيتام ببنها، إنه تم إعداد برنامج ترفيهى للأطفال بالمؤسسة خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وقال قطب إن البرنامج يتضمن عددًا من الزيارات للمعالم السياحية وكورنيش النيل والرحلات النيلية والسينما والملاهى، مضيفًا أن احتفالات العيد ستبدأ بالصلاة وسماع خطبة العيد من خلال خطيب الأوقاف بمسجد المؤسسة كما سيتم ذبح شاه بالمؤسسة تيمنا بتلك الذكرى المباركة وتناول الغذاء بشكل جماعى وبحضور عدد من الشخصيات العامة.

وأضاف أن الاحتفالات تأتى للترفيه عن الأطفال وإخراجهم من أى مشاعر نفسية سيئة، كما تتضمن أيضًا دورات لكرة القدم وتقديم فقرات غنائية وشعرية وندوات ثقافية، معقبًا أنه تم منح الأطفال بالمؤسسة العيديات الخاصة بهم مبكرًا ومنحهم الفرصة لشراء ما يريدون بأنفسهم.

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