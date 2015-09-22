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محافظ الإسكندرية: القبض على أحد موظفى حى العامرية متلبسا بواقعة رشوة

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محافظ الإسكندرية: القبض على أحد موظفى حى العامرية متلبسا بواقعة رشوة محافظ الإسكندرية: القبض على أحد موظفى حى العامرية متلبسا بواقعة رشوة
قال هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، إنه بمجرد وصول معلومات عن واقعة فساد لأحد الموظفين بحى العامرية ويدعى (ط.ع) منذ شهر مع أحد المقاولين ويدعى (م.أ)، تم التعامل مع الواقعة وفقًا للسياسة الموضوعة وإبلاغ الأجهزة الرقابية التى قامت بدورها وتم التتبع والتسجيل وأعمال التحرى بشأن واقعة الفساد منذ شهر.

وأشار فى بيان صادر عن محافظة الإسكندرية منذ قليل إلى أنه تم القبض على عناصر الواقعة بالتلبس بأحد المقاهى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأمر "المسيرى" بالتعامل الفورى مع كافة المعلومات الواردة بشأن أى وقائع فساد ومنها سرعة إبلاغ الأجهزة المعنية والتنسيق معها فورًا لتتبع الفاسدين والمتواطئين والمتورطين ومن علم ولم يبلغ، وذلك فى إطار سياسة الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى لمحاربة الفساد وقيام المسيرى بوضع آليات تتواكب مع تلك السياسة للقضاء على الفساد داخل المحافظة.
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