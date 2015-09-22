أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظة شمال سيناء تعلن انتهاء كافة استعدادات عيد الأضحى

Google+ Print
محافظة شمال سيناء تعلن انتهاء كافة استعدادات عيد الأضحى محافظة شمال سيناء تعلن انتهاء كافة استعدادات عيد الأضحى
أعلن المجلس التنفيذى لمحافظة شمال سيناء اليوم، انتهاء استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وقرر اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد.

وأكد المحافظ، فى بيان له خلال لقائه برؤساء مجالس المدن والمديريات المعنية، بحضور اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة على تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة، بجانب ضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد .

وأعلن المحافظ عن توزيع كميات من المواد والسلع الغذائية واللحوم والمفروشات على الاسر الفقيرة واهالينا من الشيخ زويد ورفح بتجمعات العريش وبئر العبد، ورفح والشيخ زويد، ووسط سيناء.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365