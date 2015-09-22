محافظة شمال سيناء تعلن انتهاء كافة استعدادات عيد الأضحى

أعلن المجلس التنفيذى لمحافظة شمال سيناء اليوم، انتهاء استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وقرر اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد.

وأكد المحافظ، فى بيان له خلال لقائه برؤساء مجالس المدن والمديريات المعنية، بحضور اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة على تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة، بجانب ضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد .

وأعلن المحافظ عن توزيع كميات من المواد والسلع الغذائية واللحوم والمفروشات على الاسر الفقيرة واهالينا من الشيخ زويد ورفح بتجمعات العريش وبئر العبد، ورفح والشيخ زويد، ووسط سيناء.



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