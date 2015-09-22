صحة بنى سويف تغلق 63 منشأة خاصة لعملها بدون ترخيص

أكد الدكتور جمال الجوهرى وكيل وزارة الصحة ببنى سويف أن المحافظ المستشار محمد سليم، أصدر قرارات خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر سبتمبر الجاري، بإغلاق ( 47عيادة خاصة -13معمل تحاليل طبية -2مركز علاج طبيعى -1 مستشفى خاص) وذلك لإدارتها بدون ترخيص.

من ناحيته أشار الدكتور محمد عبد القادر مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية فى تصريح صحفى إلى تنظيم حملات متتالية للمرور على المنشآت الطبية الخاصة بمدن ومراكز المحافظة، للتأكد من حصولها على تراخيص مزاولة النشاط، وكذلك التأكد من مدى الالتزام بجودة الخدمة المقدمة وإجراءات مكافحة العدوى بها.