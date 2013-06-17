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20 أغنية لـ"سيد درويش" في "أهل الهوى"

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20 أغنية لـ"سيد درويش" في "أهل الهوى" 20 أغنية لـ"سيد درويش" في "أهل الهوى"

كتب : نورهان طلعت الإثنين 17-06-2013 17:36

يعرض مسلسل "أهل الهوى" أكثر من عشرين أغنية من أغاني الراحل سيد درويش؛ منها "القلل القناوي، هز الهلال، السقايين، أنا هويت، يا هادي، ياللي قوامك، يا عشاق النبي، دنجى دنجى، الحبيب للهجر مايل، الحلوة دي، سالمة يا سلامة، قوم يا مصري، مصرنا وطنا".

يذكر أن مسلسل "أهل الهوى" للكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن وإخراج عمر عبد العزيز، وبطولة الفنان فارق الفيشاوي الذي يقوم بدور بيرم التونسي وإيمان البحر درويش الذي يقوم بدور جده سيد درويش، ودينا، ومادلين مطر، ومظهر أبو النجا.

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