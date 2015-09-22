جمعية الأورمان توزع 25 طن لحوم فى محافظة الغربية خلال عيد الأضحى

تنفذ جمعية الأورمان مشروع صكوك أضحية عيد الأضحى بمحافظات مصر من بينها محافظة الغربية، والتى خصص لها 15 رأس ماشية بلدى يتم ذبحها ابتداء من صلاة العيد، وحتى عصر رابع يوم فى أيام التشريق بتكلفة 210 آلاف جنيه.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية أن الجمعية ستقوم بذبح 3500 رأس ماشية ما يعادل 850 طن لحوم بتكلفة 30 مليون جنيه يتم ذبحها فى البرازيل طبقا للشريعة الإسلامية وبحضور لجنة من جمعية الأورمان ومسئول من وزارة التضامن الاجتماعى ولجنة من المركز الإسلامى بالبرازيل وتكون حصة محافظة الغربية ما يقرب من 25 طن لحوم مستوردة بتكلفة 900 ألف جنيه يتم توزيعها على جميع قرى ونجوع محافظة الغربية.

وأضاف أن الجمعية حصلت على فتوى رسمية من فضيلة مفتى الجمهورية، فيما يتعلق بالتوكيل الذى أجاز إنابة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الذبح داخل مصر أو خارجها وحفظ اللحوم وتوزيعها على المحتاجين والأسر المستحقة طوال العام وعلى جميع المحافظات طبقًا للشريعة الإسلامية.

وأضاف أن المشروع يراعى البعد الاجتماعى ويهدف إلى ضمان وصول لحوم الأضاحى للمحتاجين فى مختلف المحافظات، وخاصة التى تعانى نقص الموارد وارتفاع حالات الفقر.