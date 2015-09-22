أرقام في الجول – هل تعرف عدد العرضيات التي أرسلها فتحي أمام الزمالك

كان أحمد فتحي النجم العائد للأهلي ماكينة كرة عرضيات للفريق الأحمر في الخسارة من الزمالك في قمة نهائي كأس مصر، ولكن معطلة.

أرقام فتحي في المباراة والتي يقدمها FilGoal.com بالتعاون مع موقع KoraStats للإحصاءات، تكشف عن عدد كبير من العرضيات التي خرجت من قدم الجوكر بشكل خاطئ.

وطبعا عرضيات فتحي كلها كانت من الجانب الأيمن.

شاهد تحركات فتحي في المباراة:

وأرسل فتحي 11 عرضية أمام الزمالك.

ولكن المثير، أن 9 منهم خرج بشكل غير صحيح.

لم يصل سوى عرضيتين فقط لزملاء فتحي، ولكن واحدة منهم كانت في طريقها لتغيير نتيجة المباراة بعدما وصلت الكرة لمحمد حمدي زكي، ولكن تسديدته ارتطمت بالقائم.

بشكل عام، مرر فتحي الكرة 68 مرة. خرج 50 منهم بشكل صحيح بنسبة نجاح تصل إلى 74%.

المميز في أرقام فتحي، أنه خسر الكرة مرتين فقط تحت ضغط لاعبي الزمالك من 55 مرة استقبل فيهم الكرة.

واسترجع فتحي الكرة 4 مرات، وتدخل 11 مرة لإفساد هجمات الزمالك.

أماكن استلام فتحي للكرة: