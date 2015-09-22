بالفيديو - 7 مشاهد ترسم شخصية جنش ' الحارس المجنون '

كان محمود جنش حارس مرمى الزمالك من أبرز أسباب تتويج فريقه بكأس مصر للعام الثالث على التوالي بالفوز على الأهلي 2-0.. ليس فقط في المباراة النهائية لكن فيما قبل ذلك.

ربما كانت شخصية جنش "المجنونة" سببا في تفوقه في ركلات الترجيح بنصف وربع نهائي كأس مصر. بتصديه لخمس ركلات ترجيح في مباراتين.

لكن لماذا مجنون؟

وضح من خلال تصرفات الحارس أنه يمتلك شخصية مختلفة. نجح في ثلاث مباريات متتالية ألا تهتز شباكه وقاد الزمالك للفوز على الأهلي غريمه التقليدي في النهائي 2-0.

ويستعرض FilGoal.com 7مشاهد مجنونة ترسم ملامح شخصية جنش..

1) طفل سموحة

المباراة متوترة وفريقه متعادل سلبيا أمام سموحة في الدقيقة 89.. طفل يحضر له الكرة فيداعبه بالدفع في وجهه.. قبل أن يخرج ويصرح أنه كان يمزح معه. وهو ما أكده مدرب الطفل أن الثنائي ظلا يمزحان سويا طوال المباراة.

2) "لسة في ماتش تاني"

رفض جنش الاحتفال بعد التأهل بفريقه لنهائي كأس مصر عقب إقصاء سموحة.. ورمنع زملائه من المبالغة في الاحتفال قائلا لهم: "لسة في ماتش تاني".

خلف الشخصية المجنونة.. هناك شخص جاد في عمله.

3) أين رأسك؟

أثناء ركلات الترجيح أمام الاتحاد.. تصدى لركلتين وقبل الثالثة بعد أن أهدر إبراهيم صلاح.. وضع يده على أذنيه وأخرج لسانه في مشهد غريب!

ماذا كان يفكر في هذا التوقيت؟

لاعب الاتحاد محمد عادل ابتسم لكنه نجح في تسجيلها وجعل النتيجة وقتها 2-1 من ثلاث ركلات.

4) قفزات غريبة

أمام الأهلي في المباراة النهائية قفز بعد كرة خرجت بجوار مرماه بشكل كوميدي!

5) تصريحاته بعد القمة "سر التصديات لركلات الترجيح"

"لا أحزن من عدم مشاركتي.. شرف ليه اللعب للزمالك وأتمنى الاستمرار داخل النادي للنهاية حتى لو هشتغل أي حاجة"

"معايا 3 حراس خانقني وتاعبني.. كابتن أيمن طاهر بيغير مني بس ماقدرش أقول كدا أمامه لأنه بيضربني".

6) احتفاله بالتتويج

7) احتفاله بالثنائية