أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كهربا: مواجهة الأهلي هي الأسهل.. وشعرت بخوف لاعبيه

Google+ Print
كهربا: مواجهة الأهلي هي الأسهل.. وشعرت بخوف لاعبيه كهربا: مواجهة الأهلي هي الأسهل.. وشعرت بخوف لاعبيه

قال محمود كهربا جناح الزمالك إن مباراة الأهلي هي الأسهل له التي خاضها وذلك بعد فوز فريقه 2-0 بنهائي كأس لموسم 2014-2015.

ولعب كهربا أول مباراة قمة له بقميص الزمالك بعد انتقاله من إنبي في الصيف الماضي.

وقال كهربا عبر قناة الحياة2 يوم الثلاثاء: "مباراة الأهلي في الملعب سهلة للغاية.. لم نشعر بصعوبتها".

وأضاف "شعرت بخوف لاعبي الأهلي منذ أول كرة.. عندما مررت وراوغت أكثر من لاعب اكتسبت الثقة وهنا علمت أن اللقاء سيكون سهلا".

وأكد كهربا على أنه واجه الزمالك والأهلي مع إنبي وقتها كان الحافز للفوز عليهما كبيرا.

وأوضح "وعندما انضممت للزمالك كانت مباراة عادية بالنسبة لي.. قلنا لبعضنا البعض أننا لاعبين كبار وسنفوز عليهم وقد كان".

وتابع "عندما نظرت لتشكيل الأهلي وجدت باسم علي وأحمد فتحي فلم أكن أعلم من سيكلف برقابتي.. بدأت مع فتحي وأعود معه عندما يتقدم وبعد ذلك الملعب أصبح مفتوحا".

وأتم "جوزفالدو فيريرا المدير الفني مدرب هجومي ومنحني الثقة وطلب منّا الضغط على الأهلي وهذا ساعدني لإظهار قدراتي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا