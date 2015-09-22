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كهربا يوضح الفارق بين أخر مباراتين للزمالك والأهلي

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كهربا يوضح الفارق بين أخر مباراتين للزمالك والأهلي كهربا يوضح الفارق بين أخر مباراتين للزمالك والأهلي

"في لقاء القمة الأخير بالدوري لاعبو الزمالك لم يأتوا للملعب" هكذا تحدث محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأبيض عن الفارق بين آخر مباراتين جمعت بين قطبي الكرة المصرية.

وكان الأهلي قد تغلب على الزمالك في الدوري المصري بهدفين دون رد، قبل أن يرد الفريق الأبيض الدين ويفوز بنفس النتيجة في نهائي كأس يوم الاثنين.

وحل كهربا ضيفا على برنامج الملاعب اليوم قائلا:"في لقاء القمة الأخير بالدوري لاعبو الزمالك لم يأتوا للملعب".

وأضاف"كان هناك فرق كبير بين الحالة النفسية لللاعبي الفريقين، ولم يكن هناك أي سيطرة منهم داخل الملعب".

وأكمل"لكن قبل لقاء نهائي الكأس تحدثنا سويا وطالبنا بعضنا البعض بضرورة تقديم مباراة قوية من أجل إعادة البطولات للزمالك وإسعاد جماهيره".

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فيديو اليوم السابع

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