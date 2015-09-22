أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جنش يروي تفاصيل تدخله في صفقتي كهربا وحمودي

Google+ Print
جنش يروي تفاصيل تدخله في صفقتي كهربا وحمودي جنش يروي تفاصيل تدخله في صفقتي كهربا وحمودي

كان دور محمود جنش حارس الزمالك كبيرا في حسم صفقة محمود كهربا جناح الفريق المنضم من إنبي وهذا ما يحكيه عقب تتويج فريقه بكأس .

وتألق جنش في حراسة مرمى الزمالك في الأونة الأخيرة وساهم في حصد بطولة كأس مصر مع النادي الأبيض.

ويروي جنش عبر قناة الحياة2 يوم الثلاثاء قائلا: "تحدثوا في إدارة النادي عن كهربا. هو صديق قديم لي وكان أول اجتماع له مع مرتضى منصور في منزله كنت حاضرا ومعنا وكيله".

وأضاف "شريف منير عضو مجلس الإدارة اتصل بي أثناء الاجتماع وقال لي نريد كهربا أليس هو صديقك؟" وتابع ساخرا "قلت له خد كلم كهربا".

وأشار الحارس "كهربا تعرض لضغوط من النادي الأهلي قبل حسم توقيعه للزمالك لكنه اختار وقال لي أنه يشعر براحة من التعامل من قبل الإدارة واللاعبين وحسم أمره".

وعن أحمد حمودي جناح سموحة السابق قال جنش: "أيضا حمودي من اللاعبين المحترمين جدا.. أعطاني كلمة وهو ما قاله للإدارة والتزم بها على الرغم من رغبة أندية أخرى في ضمه".

وحول طريقة أدائه في نهائي الكأس.. شرح "جوزفالدو فيريرا المدير الفني قال لي إلعب الكرة طويلة نحو كهربا أو مصطفى فتحي وكانت التعليمات لهما بالاحتفاظ بالكرة فترة أطول وليس التمرير".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا