جنش يروي تفاصيل تدخله في صفقتي كهربا وحمودي

كان دور محمود جنش حارس الزمالك كبيرا في حسم صفقة محمود كهربا جناح الفريق المنضم من إنبي وهذا ما يحكيه عقب تتويج فريقه بكأس مصر.

وتألق جنش في حراسة مرمى الزمالك في الأونة الأخيرة وساهم في حصد بطولة كأس مصر مع النادي الأبيض.

ويروي جنش عبر قناة الحياة2 يوم الثلاثاء قائلا: "تحدثوا في إدارة النادي عن كهربا. هو صديق قديم لي وكان أول اجتماع له مع مرتضى منصور في منزله كنت حاضرا ومعنا وكيله".

وأضاف "شريف منير عضو مجلس الإدارة اتصل بي أثناء الاجتماع وقال لي نريد كهربا أليس هو صديقك؟" وتابع ساخرا "قلت له خد كلم كهربا".

وأشار الحارس "كهربا تعرض لضغوط من النادي الأهلي قبل حسم توقيعه للزمالك لكنه اختار وقال لي أنه يشعر براحة من التعامل من قبل الإدارة واللاعبين وحسم أمره".

وعن أحمد حمودي جناح سموحة السابق قال جنش: "أيضا حمودي من اللاعبين المحترمين جدا.. أعطاني كلمة وهو ما قاله للإدارة والتزم بها على الرغم من رغبة أندية أخرى في ضمه".

وحول طريقة أدائه في نهائي الكأس.. شرح "جوزفالدو فيريرا المدير الفني قال لي إلعب الكرة طويلة نحو كهربا أو مصطفى فتحي وكانت التعليمات لهما بالاحتفاظ بالكرة فترة أطول وليس التمرير".