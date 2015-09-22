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لجنة الحج تعلن نجاح خطة تصعيد ضيوف الرحمن من مكة إلى منى لقضاء يوم التروية

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لجنة الحج تعلن نجاح خطة تصعيد ضيوف الرحمن من مكة إلى منى لقضاء يوم التروية لجنة الحج تعلن نجاح خطة تصعيد ضيوف الرحمن من مكة إلى منى لقضاء يوم التروية
أعلنت لجنة الحج العليا بالمملكة العربية نجاح خطة تصعيد الحجاج من مكة إلى مشعر منى اليوم الثلاثاء الثامن من شهر ذى الحجة، لقضاء يوم التروية بها اقتداء بهدى المصطفى نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ومن ثم يتوجه الحجيج إلى مشعر عرفات للوقوف به، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل لها.

ورافق توافد مواكب ضيوف بيت الله الحرام إلى مشعر منى الآلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاتهم الذين تابعوا توجه الحجاج إلى منى عبر الطرق الفسيحة والأنفاق والجسور التى هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث ترتبط مكة المكرمة بالمشاعر المقدسة بشبكة طرق عديدة، إضافة إلى الأنفاق والطرق الخاصة بالمشاة التى زودت بجميع ما يحتاجه الحاج وهو فى طريقه إلى منى.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد توافدوا منذ صباح يوم الثلاثاء يوم التروية "الثامن من شهر ذى الحجة" إلى مشعر منى، تقربا – لله تعالى - راجين منه القبول والمغفرة، متبعين ومقتدين بسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، فى صورة روحانية وإيمانية.


>ولى العهد السعودى يؤكد اكتمال وصول حجاج بيت الله من خارج المملكة

اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

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مصر 365

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