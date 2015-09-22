توفيق عكاشة يذبح عجولا بمسقط رأسه بالدقهلية احتفالا بعودته للانتخابات

بعد قبول محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طعن الإعلامى توفيق عكاشة، وإعلان عودته للانتخابات مرة أخرى ذبح عكاشة عددا من العجول فى قريته ميت الكرما التابعة لمركز طلخا مسقط رأسه، احتفالا بعودته مرة أخرى لماراثون الانتخابات.

ودعا عكاشة جميع المحامين الذين شاركوا فى تقديم الطعن له، كما دعا عددا من المرشحين للانتخابات فى الدوائر المختلفة وبعض المقربين له، وأقيمت الاحتفالات بمنزله استعداد لخوض المعركة الانتخابية.. ويذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة قد قبلت الطعن المقدم من 38 مرشحا كان قد تم استبعادهم من الانتخابات البرلمانية، فيما تم رفض طعن 34 مرشحا آخرين.

القضاء الإدارى بالمنصورة يقبل طعن توفيق عكاشة ويعيده للانتخابات