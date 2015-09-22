أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

توفيق عكاشة يذبح عجولا بمسقط رأسه بالدقهلية احتفالا بعودته للانتخابات

Google+ Print
توفيق عكاشة يذبح عجولا بمسقط رأسه بالدقهلية احتفالا بعودته للانتخابات توفيق عكاشة يذبح عجولا بمسقط رأسه بالدقهلية احتفالا بعودته للانتخابات
بعد قبول محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طعن الإعلامى توفيق عكاشة، وإعلان عودته للانتخابات مرة أخرى ذبح عكاشة عددا من العجول فى قريته ميت الكرما التابعة لمركز طلخا مسقط رأسه، احتفالا بعودته مرة أخرى لماراثون الانتخابات.

ودعا عكاشة جميع المحامين الذين شاركوا فى تقديم الطعن له، كما دعا عددا من المرشحين للانتخابات فى الدوائر المختلفة وبعض المقربين له، وأقيمت الاحتفالات بمنزله استعداد لخوض المعركة الانتخابية.. ويذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة قد قبلت الطعن المقدم من 38 مرشحا كان قد تم استبعادهم من الانتخابات البرلمانية، فيما تم رفض طعن 34 مرشحا آخرين.


>القضاء الإدارى بالمنصورة يقبل طعن توفيق عكاشة ويعيده للانتخابات
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365