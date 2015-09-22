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بالصور.. تصعيد الحجاج المصابين فى حادث رافعة الحرم بواسطة سيارات مجهزة

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نقلت صحيفة الرياض تصريحات عن الدكتور مصطفى بلجون، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، عن تصعيد جميع المصابين بحادثة رافعة الحرم، والتى تسمح حالاتهم بأداء مناسك الحج، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة مستمرة وحثيثة من وزير الصحة خالد الفالح، حيث تم تسيير القافلة الطبية لضيوف خادم الحرمين إلى مستشفى جبل الرحمة وعرفات العام للوقوف بمشعر عرفات.

وأكد د. بلجون أن عدد المصعدين بلغ (56)، حيث نقل عشرة حجاج من مستشفى الملك عبدالعزيز، و(15) حاجًا من مستشفى الملك فيصل، و(31) من مستشفى النور التخصصى.

وأشار المدير العام للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة إلى أنه تم تجهيز سيارات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والعلاجية والدوائية، مدعمة بأطباء متخصصين وفنيى تمريض.

وقال د. سرى عسيرى، المساعد للخدمات العلاجية بمنطقة مكة المكرمة، إن جميع الحالات التى تم تصعيدها إلى مشعر عرفات مستقرة وتتابع حالاتهم العلاجية من قبل مستشفى عرفات العام وجبل الرحمة.

وأضاف أنه تم التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لتسهيل سير القوافل الطبية ووصولها بالوقت المحدد حسب خطة سير تصعيد القوافل.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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