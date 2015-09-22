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محافظ الإسكندرية: بيع جلود الأضاحى لصالح مرضى فيروس (c)

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محافظ الإسكندرية: بيع جلود الأضاحى لصالح مرضى فيروس (c) محافظ الإسكندرية: بيع جلود الأضاحى لصالح مرضى فيروس (c)
عقد هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، اليوم بمقر المجلس الشعبى المحلى اجتماعا بحضور اللواء هانى عبد المقصود سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد حجازى مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، واللواء خالد محيى الدين مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وكل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ وذلك للتحضير لاستعدادات الاحتفال بـ6 أكتوبر وعيد الأضحى المبارك.

وقرر محافظ الإسكندرية تجميع وتوريد جلود الأضاحى بواسطة لجان فرعية للطب البيطرى، وذلك لبيعها لصالح مرضى فيروس (c).

وشدد المسيرى أنه بعد الاحتفالات يتم تقييم الأداء لكل جهاز خلال 6 أشهر الماضية، وأن الأداء خلال العيد سيكون المقياس الأخير لاتخاذ القرار فى تقييم أداء التنفيذيين.
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