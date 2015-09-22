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مصدر يمنى لـ"اليوم السابع": الرئيس اليمنى اجتمع بمستشاريه فور عودته لعدن

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مصدر يمنى لـ"اليوم السابع": الرئيس اليمنى اجتمع بمستشاريه فور عودته لعدن مصدر يمنى لـ"اليوم السابع": الرئيس اليمنى اجتمع بمستشاريه فور عودته لعدن
كشف مصدر يمنى، رفيع المستوى فى عدن، النقاب عن قيام الرئيس عبد ربه منصور هادى، بالاجتماع بمستشاريه فور وصوله إلى مدينة عدن اليمنية، بعد عودته للمملكة العربية ، حيث أمضى هناك 6 شهور كاملة.

وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن السبب الرئيسى فى عودة الرئيس عبد ربه بعد التأكد من أن مدينة عدن أصبحت خالية تمامًا من الانقلابيين الحوثيين ومليشيا على عبد الله صالح، بفضل الضربات الجوية لقوات التحالف العربى.

وأوضح المصدر أن الرئيس عبد ربه ثمن الدور الإيجابى، الذى تقوم به المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على ما يقدمانه من دعم ومساندة لأبناء الشعب اليمنى، الذى يعانى من أوضاعه الإنسانية التى يمر بها.

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مصر 365

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