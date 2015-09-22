بالصور..سقوط أمطار مصحوبة برعد وبرق على المشاعر المقدسة وسط تكبيرات الحجاج

تشهد المشاعر المقدسة بمكة المكرمة الآن، سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برعد وبرق، وسط تهليل وتكبير الحجاج فرحًا بسقوط الأمطار ملبين داعين الله أن يتقبل منهم.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم الثلاثاء، فى الصعود إلى مشعر منى، لقضاء يوم التروية، اقتداء بسنة رسول الله "صلى الله عليه وسلم"، استعدادًا للوقوف على مشعر عرفات المقدس، غدًا الأربعاء.

وأعلنت السلطات السعودية اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام من خارج المملكة، وبلغ عددهم أكثر من مليون و377 ألف حاج، كما أعلنت اكتمال جاهزية كل المشاريع والخطط لموسم الحج هذا العام، كما أكملت وزارة الحج السعودية وجميع القطاعات التى تشرف عليها استعداداتها لخدمة حجاج بيت الله من حيث الاستقبال والنقل إلى منى، إضافة إلى الإسكان والإعاشة.



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