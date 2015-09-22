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بالصور.. جنازة حاشدة للناشط الفلسطينى ضياء عبد الحليم التلاحمة بالضفة الغربية

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شيعت منذ قليل جنازة الناشط الفلسطينى ضياء عبد الحليم التلاحمة البالغ من العمر 21 عامًا فى بلدة دورا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية بعد استشهاده بطلقات قوات الاحتلال الإسرائيلى عند مفرق خرسا جنوب مدينة دورا حيث حاول ضياء إثر محاولته رمى عبوة ناسفة على الجانب الإسرائيلى إلا أنه فشل وأطلقت قوات الأمن الرصاص على ضياء أردته قتيلاً فجر اليوم وسط تصاعد حدة التوترات فى القدس حسبما ذكرت وكالة رويترز .

هتافات تندد بالاحتلال الإسرائيلى فى الجنازة -اليوم السابع -9 -2015
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هتافات تندد بالاحتلال الإسرائيلى فى الجنازة

أقارب الشهيد ينعون وفاته -اليوم السابع -9 -2015
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أقارب الشهيد ينعون وفاته

استشهد ضياء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى -اليوم السابع -9 -2015
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استشهد ضياء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى

الأهالى يشيعون جثمان الفقيد -اليوم السابع -9 -2015
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الأهالى يشيعون جثمان الفقيد

لقى ضياء مصرعه إثر فشل محاولته فى رمى عبوة ناسفة على قوات الاحتلال الإسرائيلى عند مفرق خرسا -اليوم السابع -9 -2015
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لقى ضياء مصرعه إثر فشل محاولته فى رمى عبوة ناسفة على قوات الاحتلال الإسرائيلى عند مفرق خرسا

أقارب الضحية يهتفون ضد الاحتلال -اليوم السابع -9 -2015
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أقارب الضحية يهتفون ضد الاحتلال

الأهالى يحملون جثمان الفقيد -اليوم السابع -9 -2015
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الأهالى يحملون جثمان الفقيد

الناشط الفلسطينى ضياء عبد الحليم التلاحمة البالغ من العمر 21 عامًا -اليوم السابع -9 -2015
>

الناشط الفلسطينى ضياء عبد الحليم التلاحمة البالغ من العمر 21 عامًا

تشييع جنازة الشهيد ضياء فى بلدة دورا -اليوم السابع -9 -2015
>

تشييع جنازة الشهيد ضياء فى بلدة دورا


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مصر 365

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