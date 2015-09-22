دفعة من اللاجئين السوريين تصل اليونان.. والاتحاد الأوروبى يقترب من حل للأزمة

استقبلت شواطئ جزيرة ليسبوس اليونانية دفعة جديدة من اللاجئين السوريين، اليوم، بعدما تمكنوا من عبور بحر أيجة التركى، فى الوقت الذى يعقد فيه وزراء الاتحاد الأوروبى اجتماعاً طارئاً اليوم لبحث حلول للأزمة.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية فى تقرير لها، إن الاتحاد الأوروبى يبحث خلال اجتماع اليوم خطط انتقال 120 ألف لاجئ إلى أوروبا، مشيرة إلى أن أزمة النزوح والهجرة الحالية تعد الأسوأ على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية.



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