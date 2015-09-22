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البشير يصدر عفو عام عن قيادات الجماعات المسلحة المشاركة فى الحوار

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البشير يصدر عفو عام عن قيادات الجماعات المسلحة المشاركة فى الحوار البشير يصدر عفو عام عن قيادات الجماعات المسلحة المشاركة فى الحوار
أصدر الرئيس السودانى عمر البشير مرسوما جمهوريا، اليوم الثلاثاء، أعلن بموجبه العفو العام عن قيادات وأفراد الحركات والجماعات المسلحة، المشاركة فى مؤتمر الحوار الوطنى الشامل بالبلاد المزمع انعقاده فى العاشر من أكتوبر المقبل.

كما أصدر الرئيس البشير، مرسوما جمهوريا آخر اليوم-وفقا لوكالة السودان للأنباء-يقضى بوقف إطلاق النار لمدة شهرين، فى مناطق النزاعات المسلحة، بالولايات السودانية.

ويأتى صدور المرسومين تأكيدا لما أعلنه الرئيس السودانى عمر البشير، خلال اجتماع الجمعية العمومية للحوار الوطنى فى العشرين من أغسطس الماضي، من استعداد حكومة الخرطوم لوقف إطلاق النار لمدة شهرين، حتى يتم الحوار الوطنى فى جو معافى، وبروح وطنية عالية، فضلا عن تجديده إعلان العفو الكامل عن حاملى السلاح الراغبين بصدق فى المشاركة فى الحوار الوطنى بالبلاد.
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