مكتب دبى الاعلامى:" قصيدة "يقولون إنك مت" ليست من شعر محمد بن راشد

نفى الحساب الرسمى للمكتب الإعلامى لحكومة دبى أن تكون القصيدة التى انتشرت بمختلف مواقع التواصل الاجتماعى لرثاء حاكم دبى محمد بن راشد آل مكتوم لنجله راشد تحت عنوان "يقولون أنك مت" من تأليف حاكم دبى ولا نجله حمدان .

وغرد الحساب الرسمى للمكتب الإعلامى لحكومة دبى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلاً " تنويه : القصيدة التى تحمل عنوان "يقولون أنك مت" ليست من شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولا نجله سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ".

وكان راشد محمد بن راشد آل مكتوم قد تعرض لأزمة قلبية توفى على إثرها السبت الماضى عن عمر ناهز 34 عاماً.



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